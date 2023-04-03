Корелин Марк Трофимович
Место рожденияпоселок Кичигино. Челябинская область
Дата рожденияМежду 1868 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
02.02.1887
Жена: Агрипина Никифоровна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1889
Дочь: Татьяна Маркова
Мать ребёнка: Агрипина Никифоровна
поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно