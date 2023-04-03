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Корелин Марк Трофимович

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Место рождения

поселок Кичигино. Челябинская область

Дата рождения

Между 1868 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1868 и 1869 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Агрипина Никифоровна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1889

Дочь: Татьяна Маркова

Мать ребёнка: Агрипина Никифоровна

поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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