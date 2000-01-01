Тузова Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1940
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1940
Отец: Тузов Александр Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акимов Виктор
Рождение ребёнка
16.10.1977
Дочь: Акимова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Акимов Виктор