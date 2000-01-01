Тузова Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1940

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1940

Отец: Тузов Александр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Виктор

Рождение ребёнка
16.10.1977

Дочь: Акимова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Акимов Виктор

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