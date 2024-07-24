Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Кузьма Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Кузьминична

Отец ребёнка: Симонов Кузьма Александрович

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Симонов Кузьма Александрович

Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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