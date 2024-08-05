Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова (Ковалева) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Ярослав Викторович

Рождение ребёнка
16.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телюков Ярослав Викторович

Рождение ребёнка
22.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телюков Ярослав Викторович

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