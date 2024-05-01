Спирин Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Спирин Стенка Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рекрут
Место жительства
Неизвестно
Тобольский уезд, Верхняя Ницынская слобода, д. Палецкая
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Спирина) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Спирина Стефанида Остафьевна
Смерть
Неизвестно