Спирин Федор Степанович 1692 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирин Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Спирин Стенка Иванович

Мать: Спирина Варвара Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Стефанида Остафьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рекрут
Место жительства
Неизвестно
Тобольский уезд, Верхняя Ницынская слобода, д. Палецкая
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Спирина) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Спирина Стефанида Остафьевна

Смерть
Неизвестно

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