Афросинья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ананьевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Пётр Ананьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ананьевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Ананьевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тарас Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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