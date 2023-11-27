Афросинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ананьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Пётр Ананьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ананьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Ананьевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тарас Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ананьевич
Смерть
Неизвестно