(Рожнова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рожнова) Мария Никифоровна

(Рожнова) Мария Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1953

Отец: Рожнов Никифор Иванович

Мать: Рожнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Худенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Маркин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Анатолий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close