(Рожнова) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.12.1953
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Худенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Маркин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Анатолий