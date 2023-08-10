Бучан Бернард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучан Бернард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луян Ева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович

Мать ребёнка: Луян Ева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бучан-Бокан Франц Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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