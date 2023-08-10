Бучан Бернард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луян Ева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бучан-Бокан Петр Бернев-Бернардович
Мать ребёнка: Луян Ева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бучан-Бокан Франц Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно