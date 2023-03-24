Könönen (Könönen) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1782
Дата смерти02.05.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1809
Сын: Koljonen Pekka Jaakonpoika
Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika
Рождение ребёнка
09.06.1813
Сын: Koljonen Antti Jaakonpoika
Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika
Рождение ребёнка
03.04.1822
Дочь: Koljonen Susanna
Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika
Рождение ребёнка
04.02.1826
Сын: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika
Рождение ребёнка
26.12.1832
Дочь: Koljonen Lisa Jaakontytär
Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika
Смерть
02.05.1868