Könönen (Könönen) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Könönen) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1782

Дата смерти

02.05.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1809

Сын: Koljonen Pekka Jaakonpoika

Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika

Рождение ребёнка
09.06.1813

Сын: Koljonen Antti Jaakonpoika

Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika

Рождение ребёнка
03.04.1822

Дочь: Koljonen Susanna

Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika

Рождение ребёнка
04.02.1826

Сын: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika

Рождение ребёнка
26.12.1832

Дочь: Koljonen Lisa Jaakontytär

Отец ребёнка: Koljonen Jaakko Pekanpoika

Смерть
02.05.1868
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