Ориненко Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ориненко Петр Климентович

Мать: Ориненко Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Ориненко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
01.07.1897

Сын: Ориненко Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Ориненко Моисей Михайлович

Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ориненко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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