Ориненко Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1890
Сын: Ориненко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
01.07.1897
Сын: Ориненко Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
24.08.1901
Сын: Ориненко Моисей Михайлович
Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ориненко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ориненко Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно