Норкин Анатолий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкин Анатолий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Норкина Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норкина Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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