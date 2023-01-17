Козырев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырев Александр

Козырев Александр

avatar

Место рождения

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1937

Отец: Козырев Дмитрий

Мать: Козырева Татьяна

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Чарджоу
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close