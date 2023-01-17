Козырев Александр
Место рождения
Дата рождения05.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1937
Отец: Козырев Дмитрий
Мать: Козырева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Чарджоу