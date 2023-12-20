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Ярыгина Варвара Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ярыгин Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Ярыгин Яков Феодоров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ярыгин Абрам Яковлев

Отец ребёнка: Ярыгин Яков Феодоров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ярыгина) Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Ярыгин Яков Феодоров

Смерть
Неизвестно

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