Ярыгина Варвара Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ярыгин Яков Феодоров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ярыгин Абрам Яковлев
Отец ребёнка: Ярыгин Яков Феодоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ярыгина) Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Ярыгин Яков Феодоров
Смерть
Неизвестно