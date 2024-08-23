Абдулмезит Абдулзелилев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмезит Абдулзелилев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Абдулзелиль Хайсинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Габдулменнян Абдулмезитов

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Абдулла Абдулзелилев

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Абдуллатиф Абдулмезитов

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1816
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мулла и мударис
Смерть
1817
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мухибзямал Абдулмезитова

Мать ребёнка: не указана

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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