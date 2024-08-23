Абдулмезит Абдулзелилев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1817
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Абдулзелиль Хайсинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Габдулменнян Абдулмезитов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Абдулла Абдулзелилев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1816
Мулла и мударис
Смерть
1817
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мухибзямал Абдулмезитова
Мать ребёнка: не указана