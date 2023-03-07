Навалихин Тимофей (Тимошка) (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Навалихин Осип (Оска) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Навалихин Трофим Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615