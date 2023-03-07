Навалихин Тимофей (Тимошка) (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихин Тимофей (Тимошка) (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Навалихин Осип (Оска) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Навалихин Трофим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615
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