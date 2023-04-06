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Семенов Кондратий Иванов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Семенов Иван Малафеев

Мать: не указана

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Семенов Игнатий Кондратьев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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