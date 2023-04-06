Семенов Кондратий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Семенов Иван Малафеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Семенов Игнатий Кондратьев
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762