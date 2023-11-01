Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Растегаев купец г.Курска Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Пыжев) Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Пыжева) Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пыжева) Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Прасковия Филипповна
Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович