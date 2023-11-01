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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Растегаев купец г.Курска Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Пыжев) Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пыжев Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Пыжева) Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пыжева) Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Прасковия Филипповна

Отец ребёнка: Пыжев Филипп Петрович

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