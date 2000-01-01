Хайруллин Сайяр Закиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Сайяр Закиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1977

Сын: Хайруллин Тимур Сайярович

Мать ребёнка: Хайрулина Неля Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.?

Дочь: Хайруллина Рушана Сайяровна

Мать ребёнка: Хайрулина Неля Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрулина Неля Николаевна

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