Хайруллин Сайяр Закиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1977
Сын: Хайруллин Тимур Сайярович
Мать ребёнка: Хайрулина Неля Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.?
Дочь: Хайруллина Рушана Сайяровна
Мать ребёнка: Хайрулина Неля Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно