Шеляпин Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШеляпин Павел

Шеляпин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеляпина) Наталия

Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеляпина (Кособрюхова) Анна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Челпанова (Шеляпина) Екатерина

Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна

Холм
Смерть
Неизвестно

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