Шеляпин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шеляпина) Наталия
Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Челпанова (Шеляпина) Екатерина
Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна
Холм
Смерть
Неизвестно