Сальников Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Сальников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1945

Сын: Сальников Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1986

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