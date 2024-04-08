Сальников Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Сальников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1945
Сын: Сальников Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Александра Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1986