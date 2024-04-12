Зайцева (Коровушкина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Коровушкина) Мария Васильевна

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Коровушкин Василий

Мать: не указана

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.04.1903 ст.

Муж: Зайцев Яков Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.

Дочь: Зайцева Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.

Сын: Зайцев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.

Дочь: Зайцева Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.07.1914 ст.

Дочь: Зайцева Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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