Зайцева (Коровушкина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Коровушкин Василий
Бракосочетание
27.04.1903 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.
Дочь: Зайцева Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.
Дочь: Зайцева Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1914 ст.
Дочь: Зайцева Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцев Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно