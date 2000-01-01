Долбня ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Долбня Степан Филиппович

Мать: Долбня ?

Смерть
Неизвестно
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