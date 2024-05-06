Ванюшин Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.2008
Дочь: Ванюшина Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
07.07.2011
Мать ребёнка: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
14.04.2013
Дочь: Ванюшин Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна