Ванюшин Алексей Леонидович 17.03.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВанюшин Алексей Леонидович

Ванюшин Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1982

Отец: Ванюшин Леонид Алексеевич

Мать: Ванюшина (Андреева) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
19.01.2008

Дочь: Ванюшина Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
07.07.2011

Сын: Ванюшин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
14.04.2013

Дочь: Ванюшин Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.