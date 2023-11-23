Сонохотская Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонохотская Агриппина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонохотский Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Сонохотский Сергей Григорьев

Супруг(-а): Сергей Григорьев Сонохотский
Рождение ребёнка
1824

Сын: Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Черемовский Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Черемовский Иван Сегреев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Черемовский Иван Сергеевич (1831 — 1866) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. Обучался до среднего отделения семинарии. 24 октября 1853 года высок... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Черемовский (Сонохотский), мл. Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Черемовский Евгений Сергеев

Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев

Черемовский Евгений Сергеевич (1836 — 1877) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. По исключении из высшего отделения Ярославского уездного училища, ... Показать все
Смерть
1873

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