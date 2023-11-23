Сонохотская Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сонохотский Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Бракосочетание
30.01.1822
Супруг(-а): Сергей Григорьев Сонохотский
Рождение ребёнка
1824
Сын: Георгий Сергеев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Черемовский Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Черемовский Иван Сергеевич (1831 — 1866) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. Обучался до среднего отделения семинарии. 24 октября 1853 года высок... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Сын: Черемовский (Сонохотский), мл. Георгий Сергеев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Черемовский Евгений Сергеев
Отец ребёнка: Сонохотский Сергей Григорьев
Черемовский Евгений Сергеевич (1836 — 1877) Родился в семье дьячка Благовещенской церкви г.Романов-Борисоглебска Сергея Сонохотского. По исключении из высшего отделения Ярославского уездного училища, ... Показать все
Смерть
1873