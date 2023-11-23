Ушакова (Смирнова) Александра Петрова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения29.02.1852
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1880
Дочь: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Рождение ребёнка
17.02.1883
Дочь: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ушаков Николай Константинович
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Ушакова) Вера Константиновна
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Рождение ребёнка
03.04.1890
Дочь: Грибанова (Ушакова) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ушаков Сергей Константинович
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Рождение ребёнка
23.12.1896
Сын: Ушаков Василий Константинович
Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев
Смерть
Около 1920