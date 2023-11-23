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Ушакова (Смирнова) Александра Петрова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

29.02.1852

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1852

Отец: Смирнов Петр Андреев

Мать: Смирнова (Голикова) Александра Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
03.04.1880

Дочь: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
17.02.1883

Дочь: Новоселова (Ушакова) Надежда Константинова

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ушаков Николай Константинович

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Ушакова) Вера Константиновна

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
03.04.1890

Дочь: Грибанова (Ушакова) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ушаков Сергей Константинович

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Рождение ребёнка
23.12.1896

Сын: Ушаков Василий Константинович

Отец ребёнка: Ушаков Константин Николаев

Смерть
Около 1920

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