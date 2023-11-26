Анна Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Дмитрий Ефимов
Бракосочетание
22.05.1906 ст.
Муж: Кондрат Максимов
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.
Сын: Степан Кондратьев
Отец ребёнка: Кондрат Максимов
Восприемник д. Софроново солдат Федот Захаров
Рождение ребёнка
03.03.1910 ст.
Дочь: Настасия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Максимов
Восприемник д. Перхлойда Настасия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Сын: Павел Кондратьев
Отец ребёнка: Кондрат Максимов
Восприемник - нет
Рождение ребёнка
06.06.1913 ст.
Сын: Кирилл Кондратьев
Отец ребёнка: Кондрат Максимов
Восприемник д. Иштомар Артемий Иванов
Рождение ребёнка
08.12.1915 ст.
Дочь: Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Максимов
Восприемник д. Иштомар крест.жена Феодосия Максимова.
Рождение ребёнка
11.10.1918 ст.
Дочь: Параскева Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Максимов
Восприемник д. Иштомар крест. дочь Мариамна Флорова
Смерть
Неизвестно