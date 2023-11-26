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Анна Дмитриева

Место рождения

Ярглойда, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярглойда, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Отец Дмитрий Ефимов
Бракосочетание
22.05.1906 ст.

Муж: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.

Сын: Степан Кондратьев

Отец ребёнка: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Софроново солдат Федот Захаров
Рождение ребёнка
03.03.1910 ст.

Дочь: Настасия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Перхлойда Настасия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Павел Кондратьев

Отец ребёнка: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - нет
Рождение ребёнка
06.06.1913 ст.

Сын: Кирилл Кондратьев

Отец ребёнка: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Артемий Иванов
Рождение ребёнка
08.12.1915 ст.

Дочь: Анна Кондратьева

Отец ребёнка: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест.жена Феодосия Максимова.
Рождение ребёнка
11.10.1918 ст.

Дочь: Параскева Кондратьева

Отец ребёнка: Кондрат Максимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест. дочь Мариамна Флорова
Смерть
Неизвестно

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