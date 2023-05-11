Костюкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Костюкова) Евдокия
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Костюкова) Дарья
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1902
Сын: Костюков Константин
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Костюков Михаил
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
28.04.1905
Сын: Костюков Николай
Отец ребёнка: Костюков Иван
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Костюков Александр
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шекалина (Костюков) Екатерина
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Чилина (Костюкова) Зинаида
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сычёва (Костюкова) Ираида
Отец ребёнка: Костюков Иван
Смерть
1944