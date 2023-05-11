Костюкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Костюкова) Евдокия

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Костюкова) Дарья

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1902

Сын: Костюков Константин

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1903

Сын: Костюков Михаил

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Костюков Николай

Отец ребёнка: Костюков Иван

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Костюков Александр

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шекалина (Костюков) Екатерина

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Чилина (Костюкова) Зинаида

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сычёва (Костюкова) Ираида

Отец ребёнка: Костюков Иван

Смерть
1944

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