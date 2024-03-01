Журавлёва (Космачёва) Татьяна Ивановна 30.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлёва (Космачёва) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Двуполяны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.03.1958

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1958

Отец: Космачёв Иван Платонович

Мать: Космачёва (Павликова) Екатерина Никитьевна

Двуполяны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Алексей Борисович

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Алексей Борисович

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

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