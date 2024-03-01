Журавлёва (Космачёва) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1958
Рождение ребёнка
21.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлёв Алексей Борисович
Рождение ребёнка
12.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлёв Алексей Борисович