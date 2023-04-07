Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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