Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно