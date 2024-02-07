Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: Анна Михайловна

Смерть
1983
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