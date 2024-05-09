Меролашвили Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоцеридзе Екатерина Спиридонович
Отец ребёнка: Гоцеридзе Спиридон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоцеридзе Платон Спиридонович
Отец ребёнка: Гоцеридзе Спиридон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учадзе Анастасия(Севастья) Спиридоновна
Отец ребёнка: Гоцеридзе Спиридон