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Пахом Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Между 1657 и 1667 г.р.

Жена

Около 1708 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Лаврентий Карпов

Мать: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Григорий Пахомов

Мать ребёнка: Ксения Агафонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Козма Пахомов

Мать ребёнка: Ксения Агафонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748
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