Фахрутдинова (Лукманова) Хакима Лукмановна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1972
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Указано что первый муж Хакимы "пропал"
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
После 1976