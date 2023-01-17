Фахрутдинова (Лукманова) Хакима Лукмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова (Лукманова) Хакима Лукмановна

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Место рождения

Телекеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

После 1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Телекеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1972

Муж: Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович

Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Указано что первый муж Хакимы "пропал"
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
После 1976
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