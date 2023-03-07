Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1592

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1592

Отец: Прилуков Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Прилуков Иван (Ивашко) Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Семеновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Прилуков Родион (Родка) Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Семеновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семеновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1629
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