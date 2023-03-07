Прилуков Никифор (Микифорко) Фадеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1592
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1592
Отец: Прилуков Фадей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Прилуков Иван (Ивашко) Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Прилуков Родион (Родка) Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1629