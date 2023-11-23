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Кирилл Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1754

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1725 г.р.

Жена

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1754

Отец: Григорий Васильев

Мать: Ксения Алексеева

Кирилл Григорьевич (1754 — 1810) Родился 9 июня 1754 года в семье дьякона села Кукобоя Пошехонского уезда Григория Васильевича. В 1771 году определен в пономаря к церкви села Инжевера Пошехонского уез... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
1810

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