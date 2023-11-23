Кирилл Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1754
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1754
Отец: Григорий Васильев
Мать: Ксения Алексеева
Кирилл Григорьевич (1754 — 1810) Родился 9 июня 1754 года в семье дьякона села Кукобоя Пошехонского уезда Григория Васильевича. В 1771 году определен в пономаря к церкви села Инжевера Пошехонского уез... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
1810