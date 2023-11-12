Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрепина Иановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван