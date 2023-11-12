Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрепина Иановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван

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