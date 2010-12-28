Носова Элиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Элиса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2010

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2010

Отец: Носов Владимир Сергеевич

Мать: Носова Надежда Николаевна

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