Никифорова Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Владимир

Мать: Казанцева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Кирилл

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Мирослава Евгеньевна

Отец ребёнка: Никифоров Евгений Владимирович

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