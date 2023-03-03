Никифорова Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев Владимир
Мать: Казанцева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Кирилл
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Илья Евгеньевич
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Мирослава Евгеньевна
Отец ребёнка: Никифоров Евгений Владимирович