Звягин Филимон Гордеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1906
Дата смертиОколо 24.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Звягин Алексей Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 24.03.1938