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Звягин Филимон Гордеевич

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Место рождения

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

05.12.1906

Дата смерти

Около 24.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Звягин Алексей Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягина Параскева Анфиногеновна

Смерть
Около 24.03.1938
Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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