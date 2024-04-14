Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961

Отец: Келлер Виктор Андреевич

Мать: Келлер Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.12.1983

Сын: Лукомский Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Лукомский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1991

Дочь: Ситникова (Лукомская) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Лукомский Сергей Иванович

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

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