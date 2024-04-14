Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961
Отец: Келлер Виктор Андреевич
Мать: Келлер Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.12.1983
Сын: Лукомский Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Лукомский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1991
Дочь: Ситникова (Лукомская) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Лукомский Сергей Иванович
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область