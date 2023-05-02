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Сабитова Магинур Садыковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сабитов Садык Сабитович

Мать: Сабитова Фахриниса Хисамовна

Рождение ребёнка
27.03.1923

Сын: Хакимов Габдэлахат Якупович

Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хакимов Анвар Якупович

Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович

Яссы-Тугай, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1928

Дочь: Юсупова Мунавара Якуповна

Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович

Рождение ребёнка
10.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Садыкова Альфия Якуповна

Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович

Смерть
1987
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