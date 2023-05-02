Сабитова Магинур Садыковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
27.03.1923
Сын: Хакимов Габдэлахат Якупович
Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович
Яссы-Тугай, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1928
Дочь: Юсупова Мунавара Якуповна
Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович
Рождение ребёнка
10.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Садыкова Альфия Якуповна
Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хакимов Якуп Хакимович
Смерть
1987