Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Селезнев Василий Алексеевич

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
17.05.1940

Сын: Бояков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Бояков Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояков Виктор Виктор Александрович

Отец ребёнка: Бояков Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Бояков Александр Степанович

Смерть
1983
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