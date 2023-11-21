Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Селезнев Василий Алексеевич
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.05.1940
Сын: Бояков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Бояков Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бояков Виктор Виктор Александрович
Отец ребёнка: Бояков Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Бояков Александр Степанович
Смерть
1983