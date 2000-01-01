Фокин Сергей Владимирвоич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Сергей Владимирвоич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фокин Владимир Викторович

Мать: Фокина Галина

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