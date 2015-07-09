Забродин Александр Павлович 15.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Забродин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1955

Дата смерти

09.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1955

Отец: Забродин Павел Иванович

Мать: Забродина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забродин Денис Александрович

Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Забродин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Забродин Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1985

Сын: Забродин Павел Александрович

Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна

Смерть
09.07.2015

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