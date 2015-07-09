Забродин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1955
Дата смерти09.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1955
Отец: Забродин Павел Иванович
Мать: Забродина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забродин Денис Александрович
Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Забродин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Забродин Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1985
Сын: Забродин Павел Александрович
Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забродина Вера Петровна
Смерть
09.07.2015