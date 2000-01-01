Майстренко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Фотиния
Отец ребёнка: Майстренко Терентий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
16.06.1889
Сын: Майстренко Иван
Отец ребёнка: Майстренко Терентий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
11.11.1891
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Майстренко Терентий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстренко Василий
Отец ребёнка: Майстренко Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майстренко Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: агафия
Отец ребёнка: Майстренко Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстренко Иван
Отец ребёнка: Майстренко Терентий