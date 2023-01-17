Тряпкина (Денисова) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Анна Павловна
Отец ребёнка: Тряпкин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Тряпкин Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно