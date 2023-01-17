Тряпкина (Денисова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпкина (Денисова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Дурниха, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурниха, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Анна Павловна

Отец ребёнка: Тряпкин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Тряпкин Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тряпкин Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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