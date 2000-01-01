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Мамонтов Андрей Владимирович
Мамонтов Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Мамонтов Владимир
1964 г.р.
Мать
Мамонтова (Володина) Елена Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1987
Отец:
Мамонтов Владимир
Мать:
Мамонтова Елена Николаевна
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