Ситникова Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1985

Отец: не указан

Мать: Ситникова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
05.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулышев Денис Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.10.2012

Сын: Кулышев Илья Денисович

Отец ребёнка: Кулышев Денис Владимирович

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