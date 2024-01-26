Ситникова Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1985
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулышев Денис Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.10.2012
Отец ребёнка: Кулышев Денис Владимирович