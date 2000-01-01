Соловьёв Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1971

Отец: Соловьев Николай

Мать: Людмила

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