Никифорова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Алина Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.2005
Дочь: Никифорова Марина Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Геннадьевич