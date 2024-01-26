Никифорова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Алина Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
22.07.2005

Дочь: Никифорова Марина Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Геннадьевич

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